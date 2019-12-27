Narkotik köpeği 'Çine', pul biber ve isotla gizlenmiş 64 kilo eroin buldu

KIRŞEHİR'de polisin bir kamyonette narkotik köpeği 'Çine' ile yapılan aramada, üzerine pul biber ve isot dökülerek gizlenmiş 64 kilo eroin ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışma sonucu, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, KırşehirKayseri karayolu üzerindeki Gölhisar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine detaylı arama için kamyonet Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Burada narkotik dedektör köpeği 'Çine' ile yapılan aramada, kasanın tabanındaki özel bölmelere gizlenmiş 64 kilo eroin ele geçirildi. Şüphelilerin narkotik köpeklerin koku almaması için uyuşturucunun üzerine pul biber ve isot döktüğü belirlendi. Kamyonet sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KIRŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

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