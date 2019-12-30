Taklalar atan ve metal yığınına dönen otomobilde sürücü ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİKırşehir yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil defalarca takla attı. Sürücü Hüseyin Tuna ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde KayseriKırşehir yolu Mucur ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Tuna yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu defalarca takla attı. Metal yığınına dönen otomobildeki sürücü Tuna, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Tuna, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye dağılan otomobil parçaları ve hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.



KIRŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.