Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

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AnkaraKayseri karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Kırşehir'e gelmekte olan H.H.T. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnanç köyü yakınlarında takla attı. AnkaraKayseri karayolu yakınlarında meydana gelen kazada sürücü H.H.T. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafa travması geçirdiği öğrenilen H.H.T.'nin tedavisi devam ediyor.

KIRŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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