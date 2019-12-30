Kırşehir Belediyesi, Mimarlar Odası ile dayanışma işbirliği protokolü imzaladı

Kırşehir Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kırşehir temsilciliği ile Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Mimarlık ,Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre varlıklarının yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi için teknik, kültürel, toplumsal, dayanışma ve iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Şehri, ortak akılla yöneteceğiz demiştik. TMMOB ile imzaladığımız bu protokolü önemsiyoruz. Kırşehir Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası arasında imzalan protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık hizmetlerinin meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik işbirliği sağlamak, katılımcı bir sürecin inşasını hayata geçirmek ve mimarlık kültürünün toplumla buluşması , doğal kültürel varlıklarımıza sahip çıkarak dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemektir"dedi.

Ortak akılla yönetime her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasına; "Belediye, katılımcı planlama, ortak akılla üretilerek kentsel fikirlerin oluşturulması çerçevesinde öğrencilerle, uzmanlarla halkın katılımı ile kamplar, atölyeler, panel, festival gibi etkinlikler düzenlenecek. Uluslararası ilişkiler kapsamında UNESCO,EUROPA NOSTRA,UIA , Sağlıklı Kentler, Tarihi Kentlerle projeler geliştirip bilgi birikimin paylaşılması ve katılımcı bir sürecin koordine edilmesi sağlanacak. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kırşehir Temsilciliğimiz ile ilimizde sağlıklı kentleşme çalışmaları, nitelikli mimarlık, kültürel, tarihi ve doğal çevre varlıklarının yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi için teknik, kültürel, toplumsal dayanışma ve işbirliği sağlanacak"ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.