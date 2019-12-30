Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

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Kırşehir Emniyeti tarafından yeni yıl öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği üzerine alınan ihbarla çalışma başlattı. Kırşehir'de, Aşıkpaşa ve Kervansaray Mahallerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda satışa hazırlanmış 19 litre şarap, 4.8 litre viski, 2 ruhsatsız tüfek, ele geçirildi. İkametlerde damıtılmaya bırakılmış su bidonları da polis, G.Y., İ.A., B.B., Y.A., O.Ç., H.Y., ve H.Ş., hakkında inceleme başlattı.

KIRŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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