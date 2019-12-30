Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

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KIRŞEHİR'de, polisin yılbaşı öncesi 9 adrese düzenlediği sahte içki operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Aşıkpaşa ve Kervansaray mahallelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 34 litre sahte rakı, 19 litre şişelenmiş sahte şarap, 4,8 litre sahte viski, 2 ruhsatsız tüfek, tüfeklere ait 25 dolu fişek, bir tabanca ve tabancaya ait 48 fişek ele geçirildi. Operasyonda G.Y., İ.A., B.B., Y.A., O.Ç., H.Y. ve H.Ş. gözaltına alındı.





KIRŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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