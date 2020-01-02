Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

KIRŞEHİR'de, kanalizasyon hattı çalışması sırasında 4 metrelik çukura düşerek yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Kırşehir Belediyesi Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler Sefa Aydoğan (55) ve Halim Şahin (49), Yenice Mahallesi'nde kanalizasyon arızasını gidermek için açılan 4 metrelik çukura düştü. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aydoğan ve Şahin'i işçilerin de yardımıyla çukurdan çıkardı. Yaralanan işçiler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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