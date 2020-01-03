Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması Belediye Başkanı Ekicioğlu: “İşten çıkarma değil sadece sözleşmesini imzalamadık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması Belediye Başkanı Ekicioğlu: “İşten çıkarma ...

İHA

– Kırşehir Belediyesi Meclis toplantısında, sözleşmesi sona eren personelin sürelerinin uzatılmaması tartışmaya neden oldu.

Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması Belediye Başkanı Ekicioğlu: “İşten çıkarma değil sadece sözleşmesini imzalamadık"

– Kırşehir Belediyesi Meclis toplantısında, sözleşmesi sona eren personelin sürelerinin uzatılmaması tartışmaya neden oldu.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda CHP Grup Başkanı Alaattin Agah, Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili, “İşçi çıkarmadık. Bu konuda bilginiz olsun. Sözleşmeli personelin sözleşmesi bittiği için sözleşmeleri uzatmadık. Bu arkadaşlar işçi ve memur değil önceki yönetimle imzalanan bir sözleşme var. Biz de sözleşmeyi uzatmadık. Ağırlıklı sözleşmesi uzatılmayanlar ise programcı ve grafiker. Bir programcı ve bir grafikere ihtiyacımız var ama ihtiyacımız dışı personel var. İşten çıkarma değil sadece sözleşmesini imzalamadık. Dönemine ve siyasi görüşüne bakmadan teknik elemanlarımız görevlerine devam ediyorlar” dedi.

AK Parti grubunun işten çıkarılmaların doğru olmadığını söylediği toplantıda söz alan MHP’li meclis üyesi Yusuf Yağmur, “Ben AK Parti döneminden işten alınanlardan birisiyim. 2 dönem önceki belediye başkanı Halim Çakır’a destek verdik diye Yaşar Bahçeci beni işten atmıştı. Sahte evrakla İngilizce bilmeden grafik tasarımı yapmadan engelli kadrosundan girip eli maus tutmayan adam işten çıkarılması neden sorun oluyor. Ben mimar olarak görev yapıyordum. Siyasi olarak destek vermedik diye işten çıkarıldık” diye konuştu.

MHP’li üyeye yanıt veren AK Partili meclis üyesi Demet Akar Karakoç ise, “Kişiler üzerinden cevap verilince meselenin temelinin de ne olduğu ortaya çıkıyor. Biz, önceki dönem belediye başkanı şunu aldı bunu almadı ya takılmaktan ziyade Selehattin Başkanımızın seçim sürecinde sözü var, ‘Ben hiç kimseyi işten çıkarmayacağım’ dedi. Kırşehir’in çocukları bunlar kimlerin yakını olursa olsun. Sizler yakınlarınızı almayacak mısınız? Bizler de bunların takipçisi oluruz” ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu; “Adrese teslim ihale dönemi sona erdi”
YEREL HABERLER Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu; “Adrese teslim ...
Mülteciler, üniversitelilerle Türkçe öğreniyor
YEREL HABERLER Mülteciler, üniversitelilerle Türkçe öğreniyor
Kırşehir'de, sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi ...
Gamze'nin ölümünde muhtarı düğünde çekilen görüntü ele verdi
YEREL HABERLER Gamze'nin ölümünde muhtarı düğünde çekilen görüntü ...
Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı
Jandarmanın dikkati Gamze'nin ölümündeki sır perdesini araladı Muhtarın teslim ettiği silahlar dışında silahı olduğu gizli tanık beyanı ile tespit edildi
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati Gamze'nin ölümündeki sır ...
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında yeni dönem Eski İlçe Başkanı Altaş, mevkidaşını ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında yeni dönem Eski ...
Kırşehir Valisi Akın, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi Akın, yeni yıla kamu çalışanları ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X