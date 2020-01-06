Kırşehir’de, toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahları belirlendi

– Kırşehir’de, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre güzergahlar belirlendi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayla toplantı alanı, yürüyüş alanı, dağılma alanları, afiş ve pankart asılacak bölgelerin belirlendiği duyuruldu.

Kırşehir’de toplanma alanı olarak, Ahmet Yesevi Bulvarı ve Şehit Keramettin Gök Bulvarının Atatürk Bulvarında kesiştiği alan ile Atatürk Bulvarı ile Gazi Osman Paşa Bulvarının kesiştiği bölge ile Melikgazi Caddesi ile Lale Cami yanı belirlendi.

KIRŞEHİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:27

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