KAEÜ’si bilimsel çalışmaları, akademik dergileriyle destekliyor

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bilimsel çalışmaları akademik dergileriyle destekliyor.

Akademik gelişmeleri yakından takip eden ve hedef kitlesine faydalı bilgiler sunmayı amaçlayan üniversitede; Ahi Evran Tıp Dergisi, Eğitim Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sağlık Bilimleri Dergisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ulusal ve uluslararası alanda birçok makaleyi bünyesinde topluyor.

2017 yılında yayın hayatına başlayan Ahi Evran Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını bilim insanlarına ulaştırarak bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Ahi Evran Tıp Dergisi; nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanıyor.

Tıp ve ilişkili sağlık bilimlerinin her alanından Türkçe ve İngilizce yayınların yer aldığı dergide, daha önce yayınlanmamış ve yüksek kalitedeki bilimsel araştırma makaleleri, derlemeler, vaka sunumları, editöryal yazılar ve editöre mektuplar bulunuyor.

2000 yılında yayın hayatına başlayan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ise, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayınlıyor. Ulusal ve hakemli bir dergi olan KEFAD; nisan, ağustos ve aralık aylarında okuyucu ile buluşuyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin resmi yayın organı olan dergi, açık erişime sahip olarak yayınlanıyor. Dergi, EBSCOhost Research Databases, DOAJ, Türk Eğitim İndeksi, DRJI, SOBIAD, ULAKBİM, ERIHPLUS ve Google Scholar dizinlerinde taranıyor.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD) yılda iki kez yayın yapıyor. Uluslararası hakemli bir dergi olan AEÜİİBFD’nin yayım dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlendi. 2017 yılından bu yana alana ait çok sayıda bilimsel çalışmayı bir araya toplayan dergi, yayın hayatına hızla devam ediyor. Farklı dizinlerde de tarama yapılabilmesi için başvuruları yapılan dergi, ULAKBİM ve Dergipark dizinlerinde araştırmacılara fayda sağlıyor.

Hedef kitlesi sağlık alanındaki tüm sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; bağımsız, tarafsız, çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan bir dergi.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün resmi yayın organı olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, hakemli ve akademik bir dergi olarak çıkıyor. Aralık ve haziran aylarında yayımlanan dergi de her sayıda en fazla 20 makale yer alıyor.

KIRŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.