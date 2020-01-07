Jandarmadan kaçak içki operasyonu

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"Annem benim her şeyim"

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– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı AnkaraKayseri karayolunda sahte içki operasyonu yaptı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Ankara’ya götürüldüğü öğrenilen 06 plakalı bir araçta 5 litrelik plastik bidonlar içerisinde (178) litre kırmızı şarap ve satışta kullanılan 3 litrelik ( 30 ) adet etiketli cam şişe bulundu.

Araçta bulunan A.A., Ş.A., ve A.A., isimli kişiler hakkında Jandarma Komutanlığında inceleme başlatıldıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

KIRŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:28

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