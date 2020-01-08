30 Ağustos Zafer İlkokulu öğrenci ve velileri, kütüphane ve okuma etkinliği yapıyor

– Kırşehir, 30 Ağustos Zafer İlkokulu 2 F Sınıfı öğrenci ve velileri, Etwinning Libraries My Home Projesi çerçevesinde, kütüphane ve okuma etkinlikleri yapıyor.

Okul bünyesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, yazar Birsen Ekim Özen, okulda misafir edildi. 2 bin kitap imzasının yapıldığı söyleşi ve konferansın yanı sıra Huzur Evi Sakinleri de okulda ağırlandı. Proje çerçevesinde okumayı sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, öğrenciler ve Huzur Evi sakinleri sınıflarda kitaplar okuyup kitaplar üzerine sohbet yaptı.

KIRŞEHİR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:28

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