Vali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2020 yılının ilk halk toplantısına başkanlık yaptı.

Kırşehirli vatandaşların sorunlarının dinlendiği toplantıda Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum amirlerine sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli talimatları verdi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, her ayın ilk Çarşamba günü düzenlenen halk toplantısında, müracaat sahibi vatandaşların talep ve şikayetlerini, imkanlar doğrultusunda çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

KIRŞEHİR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

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