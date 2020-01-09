İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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Kırşehir Aksaray karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Y.E.K., yönetiminde ki 40 AHH 135 plakalı otomobil K.Ç., yönetiminde ki 40 EC 498 plakalı otomobille KırşehirAksaray yolu Dedeli köyü mevkinde çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte B.K., L.Ö., N.G., S.K., hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KIRŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

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