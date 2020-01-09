Tarihi su değirmeni koruma altına alındı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de, 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına alındı.

Kuruağıl ve Değirmenkaşı köyleri arasında yer alan "Nasuh'un değirmeni" adıyla da bilinen değirmen, Arkeolojik Sit Alanı olan Çavuşlu Höyüğü'nün eteğinde yer alıyor.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile Kırşehir Müze Müdürü Süleyman Tunç, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edilen yaklaşık 150 yıllık değirmenin kalıntılarında incelemede bulundu.

KIRŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.