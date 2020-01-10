İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir: "Basın, ifade özgürlüğünün gelişmesinde önemli rol oynar"

Kırşehir, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, basının ifade özgürlüğünün gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklamada bulunan Demir, "Bölgesinde yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktararak halkımızın doğru haber almasını sağlayan basın mensupları demokrasinin gelişmesi, ifade özgürlüğünün güçlenmesi ve toplumsal sorunların çözümü noktasında önemli bir rol üstlenmektedir"dedi.



Mesleğin getirdiği sorumluluk bilincinin zaman mefhumu tanımadığını ifade eden Demir'in açıklaması şöyle;

"Mesleğin getirdiği sorumluluk duygusuyla zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin çalışan basın mensubu arkadaşlarımızın halkımızı aydınlatmak adına gösterdiği çaba her türlü takdirin üzerindedir.

Basın meslek ilkeleri çerçevesinde yaptığı haberlerle sağlıklı bilgi sunmak için büyük emek harcayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, sağlık ve başarı dolu günler diliyorum."

KIRŞEHİR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:28

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