Vali İbrahim Akın, "Gazetecilik, çağımızın en dinamik mesleklerinden biridir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali İbrahim Akın, "Gazetecilik, çağımızın en dinamik mesleklerinden biridir"

İHA

Vali İbrahim Akın, "Gazetecilik, çağımızın en dinamik mesleklerinden biridir"

Kırşehir Basın Konseyi (KBK), tarafından yapılan organizasyonda konuşan Vali İbrahim Akın, "Gazetecilik, çağımızın en dinamik mesleklerinden biri" dedi.
Agalar Konağında düzenlenen organizasyona Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Osman Uçar, KAEÜ'si Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Özdemir, Haber Ajansı Temsilcileri ve Kırşehir'de yayın yapan yerel gazete temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, basının tarafsız haber alma hakkını kullanması açısından toplumda önemli bir işlev yerine getirdiğini söyledi.
Yanık açıklamasında; "Basın kuruluşları, faaliyet gösterdikleri bölgede ya da ülkede vatandaşın gündeminin takip edilmesini ve sorunlarının duyurulmasını sağlayarak kamuoyunun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olmaktadır. Basın, bu nedenlerle, demokratik sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesini temin eden ana unsurlardan biridir.
Yerel basın kuruluşları faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi olmakta, o bölge insanının çevresinde olup bitenlerden doğru ve objektif bir biçimde haberdar olmasını, halkın düşünce ve taleplerinin duyurulmasını, bölgenin içinde bulunduğu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin sunulmasını ve bunların takibini sağlayarak idarenin kamuoyu adına denetlenmesi fonksiyonunu da yerine getirmektedir.
Basın faaliyetlerinin temelini teşkil eden gazetecilik ise halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslektir"dedi.

Gazetecilik halkın bilinçlenmesinde önemli rol oynar

Kahvaltıda Kırşehir medyası ile buluşan Vali İbrahim Akın, her mesleğin zorluğu olduğu gibi gazeteciliğinde saygınlığı ve uyulması gereken meslek ilkeleri olduğunu belirtti. Vali Akın, konuşmasında; "Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri anında kamuoyuna aktararak halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.
Her mesleğin kendine göre bir zorluğu, saygınlığı ve uyması gereken meslek ilkeleri vardır. Eğer toplumdaki her birey icra ettiği mesleğin getirdiği ilkelere ve kurallara uymak için gerekli hassasiyeti gösterir ve toplumun menfaatlerini gözetirse alınan verim de en üst seviyede olacaktır.
Nitekim kişi hak ve hürriyetlerini, demokratik değerleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları göz ardı etmeden görevini hakkıyla yerine getiren basın mensuplarımız sayesinde demokrasi kültürümüz her geçen gün gelişmekte, farklı görüş ve düşüncelere olan saygı giderek artmaktadır"diye konuştu.
Program Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'ın, medyanın önemini anlatması ve değişen çalışma koşulları ile ilgili sohbetle devam etti.

KIRŞEHİR

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir: "Basın, ifade özgürlüğünün gelişmesinde önemli rol oynar"
YEREL HABERLER İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman ...
Tarihi su değirmeni koruma altına alındı
YEREL HABERLER Tarihi su değirmeni koruma altına alındı
Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir Temsilcisi Yanık, "Ayakta kalma mücadelesini sürdürmeye çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir Temsilcisi ...
Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Vali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık etti
YEREL HABERLER Vali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık etti
Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu: “İşsizlik en büyük sorun kısır çekişmelerden kurtulun"
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu: “İşsizlik en ...
30 Ağustos Zafer İlkokulu öğrenci ve velileri, kütüphane ve okuma etkinliği yapıyor
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer İlkokulu öğrenci ve velileri, ...
İyilik Yap İyilik Bul projesi ile torunlar, dedeleri ve babaaneleri ile buluştu
YEREL HABERLER İyilik Yap İyilik Bul projesi ile torunlar, dedeleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X