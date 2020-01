Vali İbrahim Akın, "Gazetecilik, çağımızın en dinamik mesleklerinden biridir"

Kırşehir Basın Konseyi (KBK), tarafından yapılan organizasyonda konuşan Vali İbrahim Akın, "Gazetecilik, çağımızın en dinamik mesleklerinden biri" dedi.

Agalar Konağında düzenlenen organizasyona Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Osman Uçar, KAEÜ'si Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Özdemir, Haber Ajansı Temsilcileri ve Kırşehir'de yayın yapan yerel gazete temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, basının tarafsız haber alma hakkını kullanması açısından toplumda önemli bir işlev yerine getirdiğini söyledi.

Yanık açıklamasında; "Basın kuruluşları, faaliyet gösterdikleri bölgede ya da ülkede vatandaşın gündeminin takip edilmesini ve sorunlarının duyurulmasını sağlayarak kamuoyunun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olmaktadır. Basın, bu nedenlerle, demokratik sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesini temin eden ana unsurlardan biridir.

Yerel basın kuruluşları faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi olmakta, o bölge insanının çevresinde olup bitenlerden doğru ve objektif bir biçimde haberdar olmasını, halkın düşünce ve taleplerinin duyurulmasını, bölgenin içinde bulunduğu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin sunulmasını ve bunların takibini sağlayarak idarenin kamuoyu adına denetlenmesi fonksiyonunu da yerine getirmektedir.

Basın faaliyetlerinin temelini teşkil eden gazetecilik ise halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslektir"dedi.



Gazetecilik halkın bilinçlenmesinde önemli rol oynar



Kahvaltıda Kırşehir medyası ile buluşan Vali İbrahim Akın, her mesleğin zorluğu olduğu gibi gazeteciliğinde saygınlığı ve uyulması gereken meslek ilkeleri olduğunu belirtti. Vali Akın, konuşmasında; "Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri anında kamuoyuna aktararak halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Her mesleğin kendine göre bir zorluğu, saygınlığı ve uyması gereken meslek ilkeleri vardır. Eğer toplumdaki her birey icra ettiği mesleğin getirdiği ilkelere ve kurallara uymak için gerekli hassasiyeti gösterir ve toplumun menfaatlerini gözetirse alınan verim de en üst seviyede olacaktır.

Nitekim kişi hak ve hürriyetlerini, demokratik değerleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları göz ardı etmeden görevini hakkıyla yerine getiren basın mensuplarımız sayesinde demokrasi kültürümüz her geçen gün gelişmekte, farklı görüş ve düşüncelere olan saygı giderek artmaktadır"diye konuştu.

Program Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'ın, medyanın önemini anlatması ve değişen çalışma koşulları ile ilgili sohbetle devam etti.

KIRŞEHİR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.