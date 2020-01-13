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KBK’inden İHA’ya 2019 Yılının En İyi Ajans Haberi Ödülü

İHA

Kırşehir Basın Konseyi (KBK) tarafından 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda, İhlas Haber Ajansı Kırşehir Bürosu "Ahiler, Yarım Asır Önce Oluşturdukları Çarşı ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor" haberi ile ödül aldı.

KBK’inden İHA’ya 2019 Yılının En İyi Ajans Haberi Ödülü

Kırşehir Basın Konseyi (KBK) tarafından 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda, İhlas Haber Ajansı Kırşehir Bürosu "Ahiler, Yarım Asır Önce Oluşturdukları Çarşı ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor" haberi ile ödül aldı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programda, "En İyi Özel Haber, En İyi Haber Mizanpaj, En İyi Haber Fotoğrafı, En İyi Köşe Yazısı, En İyi Röportaj Haber, En İyi Ajans Haberi" kategorilerinde üç İletişim Fakültesinin değerlendirmesi sonucu 2019 yılının en iyileri ödüllendirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Osman Uçar, Başer Altuntaş, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Emniyet Müdürü Murat Türesin, Mucur İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya, STK Temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
KBK Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık, gazetecilik mesleğinin önemli bir alan olduğunu anlattığı konuşmasında, "Basın, halkın çevresinde ve ülkesinde meydana gelen gelişmelerden doğru ve tarafsız bir şekilde haber alma hakkını kullanması bakımından son derece önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Basın kuruluşları, faaliyet gösterdikleri bölgede ya da ülkede vatandaşın gündeminin takip edilmesini ve sorunlarının duyurulmasını sağlayarak kamuoyunun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olmaktadır. Basın, bu nedenlerle, demokratik sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesini temin eden ana unsurlardan biridir. Yerel basın kuruluşları faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi olmakta, o bölge insanının çevresinde olup bitenlerden doğru ve objektif bir biçimde haberdar olmasını, halkın düşünce ve taleplerinin duyurulmasını, bölgenin içinde bulunduğu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin sunulmasını ve bunların takibini sağlayarak idarenin kamuoyu adına denetlenmesi fonksiyonunu da yerine getirmektedir"dedi.
KGK Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya’nın gazetecilerin sorunlarını anlattığı ve çözümünde gazetecilerin kendinde olduğunu ifade ettiği konuşması sonrasında Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, KBK’nin girişimleri sonrasında yapılacak "Basın Müzesi" hakkında bilgiler verdi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile birlikte İdareciler Günün de kutlu olmasını dileyen Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Gazetecilik, toplumumuz da saygınlığı ve ağırlığı olan bir meslek. Her meslekte olduğu gibi zor yanları var. Sizler, haber peşinden koşarken bizler de 24 saat her dakika gözümüz kulağımız açık vaziyette görevimizi ifade etmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.


İletişim Fakülteleri onayladı 2019 yılı ödülleri belirlendi

Üç İletişim Fakültesinde oluşturulan kurullarca alınan eserler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda Kırşehir’de; En İyi Özel Haber, Çınar Gazetesi Yazı İşleri Sorumlusu Seda Baysal Kızıltepe’ye, En İyi Mizanpaj, Aşıkpaşa Gazetesinden Canan Arıöz’e, En İyi Haber Fotoğrafı Salih Hançer’e, En İyi Köşe Yazısı Express Gazetesi Yazarlarından Hasan Hüseyin Bahadır’a, En İyi Haber Röportajı, Arena Gazetesinden Didem Ceylan’a, En İyi Ajans Haberi ise İhlas Haber Ajansı Kırşehir Bürodan Enderhan Öz’e verildi.
Programda; onur ödülleri ise mesleğin ayakta kalması ve yaşatılması adına katkı sağlayan İlyas Sürmeli adına Murat Sürmeli’ye, Kemal Seyitgazioğlu adına oğlu Murat Seyitgazioğlu’na, Kitap çalışmaları yanı sıra Kırşehir’in en eski gazetecilerinden Şevket Güner adına kardeşi Salih Güner’e, Kırşehir Spor Sevgisi ve meslek aşkı nedeniyle de merhum Avşar Cihan adına eşi Sevda Avşar’a verildi.

KIRŞEHİR

13 Ocak 2020 Pazartesi

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