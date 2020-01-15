İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

Kırşehir, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 1. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Akın, toplantıyı il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek, koruyucu ve geliştirici tedbirler almak üzere düzenlendiğini söyledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının Kırşehir'in istihdamına katkı sunacağına inandıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “İşsizlik, sadece ülkemizin değil bütün ülkelerin öncelikli sorunlarındandır. Bu çerçevede, il düzeyinde istihdamı artırmaya, işsizliği azaltmaya yönelik alınacak tedbirleri bu toplantıda görüştük. 2020 yılının bu ilk toplantısında, 2019 yılında alınan kararları ve bu kararların sonuçlarını değerlendireceğiz” dedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya’nın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin istihdamın artırılmasına ve işsizliğin azaltılmasına yönelik görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

KIRŞEHİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:27

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