Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı göreve başladı

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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı Uzmanı Operatör Doktor Hasan Kömürcü göreve başladı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Hasan Kömürcü, hasta kabulüne başladı.

Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA)'nde tamamlayan Kömürcü, uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

KIRŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:27

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