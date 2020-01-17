Çiçekdağı Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi kardeş belediye oldu

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Çiçekdağı Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda düzenlenen ‘Kardeş Şehirler İstişare toplantısında kardeş belediye seçildi.

Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu kardeş belediye protokolünü mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hakanoğlu, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle genel merkez yerel yönetimler birimi kardeş belediyeler istişare ve değerlendirme toplantısında, Cumhurbaşkanımızın bizatihi açıklamalarıyla Kayseri Kocasinan Belediyemizle, Çiçekdağı Belediyemiz kardeş belediye olmuşlardır. Çiçekdağımız için hayırlara vesile olsun” dedi.

KIRŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:27

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