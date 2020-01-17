Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Kırşehir'de karnelerin iyi olması bizleri de sevindirdi"

Vali İbrahim Akın, 20192020 EğitimÖğretim Yılı yarıyıl tatili nedeniyle Çayağzı Kasabasındaki Zahide Zehra Garring İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilere yarıyıl karnelerini dağıttı.

Karne dağıtım programına Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Okul Müdürü Murat Gürsoy, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtım programında konuşan Vali Akın, Kırşehir genelinde 212 okulda toplam 43 bin 742 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere yarıyıl karnelerini dağıtan ve onlara çeşitli nasihatlerde bulunan Vali İbrahim Akın, “Öğrencilerimiz, yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir vaziyette başlayacaklar. Bizler de öğrencilerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Eğitim kalitesiyle kendini ispat etmiş marka kent olan Kırşehir'de öğrencilerimizin karnelerinin iyi olması aileleri gibi bizleri de sevindirdi"dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuşmasında, “Öğrencilerle bu sınıflarda bir arada bulunmaktan mutluluk duyduk. Öğrenciler yarıyıl tatilinde bol kitap okuyarak, ders tekrarı yaparak ve oyunlar oynayarak dinleneceklerdir. Eğitimde iyi bir noktada olan Kırşehir’de öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diliyorum”diye konuştu.

Karne dağıtım programı, öğretmenlerle yapılan görüşme ile sona erdi.

KIRŞEHİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:27

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