Genel Sağlık-İş Kırşehir’de örgütleniyor

– Genel Sağlıkİş Sendikası, Kırşehir’de örgütlenme çalışmalarına sağlık çalışanlarının katılımıyla başladı.

Toplantıda bir araya gelen sağlık çalışanlarına seslenen Genel Sağlıkİş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sendikal mücadeleye farklı bir bakış açısı ile baktıklarını ve yola çıktıklarını söyledi. Bacaksız açıklamasında; “Söylem ve eylemde bir ve dayanışma içerisinde olacağız. İdareye haksızlık karşısında tepki veren yetkili anlayışı ile hareket edeceğiz. Emekli olan bir çok meslek çalışanımız başka işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Demokrasi ve ekonomik haklarımıza ayrıştırmadan bütünleştirerek sahip çıkacağız” dedi. Genel Sağlık – İş Kırşehir Temsilcisi Nuh Karakaya ise konuşmasında; sağlık çalışanlarının politik hamleler yerine daha sosyal aktivitelerle kaynaştırılacağını haklarının ise savunucusu olacaklarını söyledi.

Kırşehir’de yapılan istişare toplantısına Genel Sağıkİş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Birleşik Kamu İş Genel Sekreteri Hakan Külünk, Eğitim İş Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça ve sanatçı İlkay Akkaya katıldı.

KIRŞEHİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

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