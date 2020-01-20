Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kırşehir’de gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre Medrese Mahallesinde bir ikamettin giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri apartmanı tahliye ederek soğutma çalışmaları yaptı. Binada oturan T.Y.,F.N.Y., ve B.C., dumandan etkilenerek Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KIRŞEHİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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