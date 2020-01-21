Kaman ilçesi Kurancılı Beldesinde, vatani görevine gidecek gençlere kına gecesi düzenlendi

Kırşehir'in Kaman İlçesi Kurancılı Beldesinde, vatani görevine gidecek altı gence toplu kına gecesi düzenlendi.

Beldede geleneksel hale getirilmeye çalışılan asker kına geceleri yöre halkının tamamının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kurancılı Belediyesi belediye düğün salonunda yapılan kına gecesinde askere gidecek 6 genç için "en büyük asker bizim asker" sloganı atıldı.

Asker eğlencesine katılan Kurancılı Belde Belediye Başkanı Adem Bıçakçı, geçmişten gelen geleneğin gelecek kuşaklara da aktarılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bıçakçı, açıklamasında; ""Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşında ve terörle mücadelede ilçemiz ve beldemiz büyük mücadeleler verdi. Kaman İlçesi, askerleriyle polisleriyle şehit ve gazileriyle bu nedenle daima gurur duydu. Vatani görevine gidecek gençlerimizin de vatan aşığı olacaklarından şüphemiz yok. Bu bir gelenektir ve geçmişten bu yana devam ediyor"dedi.

Belde de 2014 yılında başlatılan uğurlama töreninin gelenek haline dönüştüğünü ve her dönem de halkın desteği ile yapıldığı biliniyor. Askere giden ve gidecek olan gençlere ise her yıl düzenlenen program ile moral ve motivasyon yöre halkı tarafından aşılanıyor.

Asker türküleri ve mehter marşlarıyla bir süre eğlenen yöre halkı yeni celp döneminde vatani görevi için silah altına girecek gençlerle hatıra fotoğrafı çektirirken halkında askerlere hediyesi kapalı zarflar halinde sunuldu.

KIRŞEHİR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:25

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