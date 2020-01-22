Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede

KIRŞEHİR'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47) adliyeye sevk edildi. Ergin'in cenazesi ise toprağa verildi.

Kereste işiyle uğraşan Nihat Çakır ile eşi Alev Ergin, yaklaşık 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşanırken, aynı evde yaşamaya devam etti. Nihat Çakır, dün bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i, pompalı tüfekle çocuklarının gözü önünde ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Nihat Çakır, polisin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Nihat Çakır, polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Çakır, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Alev Ergin için ise Kırşehir Ali Çam Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ergin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alev Ergin'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Bağbaşı mezarlığında toprağa verildi.



KIRŞEHİR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:25

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