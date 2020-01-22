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Cinnet getirip eski karısını öldüren koca tutuklandı

İHA

Kırşehir'de cinnet getirip eski karısını pompalı tüfekle öldüren koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinnet getirip eski karısını öldüren koca tutuklandı

Kırşehir’de cinnet getirip eski karısını pompalı tüfekle öldüren koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'in Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Alev Ergin ile daha önce boşandığı ve çocuklarını görme bahanesi ile eve gelen eski kocası N.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında 47 yaşındaki N.Ç., 28 yıllık eski eşi Alev Ergin'ni pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrasında N.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen N.Ç., "Canavarca hislerle adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir ETipi Cezaevi'ne gönderildi.

KIRŞEHİR

22 Ocak 2020 Çarşamba

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