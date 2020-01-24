Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümünde açılan basın anıtında isim tartışmaları

– Ölümün 27. yılında memleketi Kırşehir’de adına 1993 yılında açılan Gazeteci – Yazar Uğur Mumcu basın anıtı isim tartışmaları ile gündemdeki yerini koruyor.

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konan C4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Kırşehirli gazeteci Uğur Mumcu anısına dönemin Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses başkanlığında yapılan Belediye Meclisi Toplantısında anıtın adının Uğur Mumcu Basın Anıtı olduğuna dair karar kabul edilmişti. Sonraki belediyeler döneminde Mumcu’nun adı anıttan çıkarılırken, anıtta sadece basın anıtı ibaresi yer almıştı.

4 Temmuz 2019 tarihindeki Kırşehir Belediyesi Meclis toplantısında CHP Belediye Meclis Üyesi Seçkin Kolukırık tarafından “Basın Anıtı”nın isminin “Uğur Mumcu Basın Anıtı” olarak değiştirilmesi hakkında önerge verilmesine rağmen meclis gündeminde kabul edilmemişti.



"Mumcu'nun adının silinmesi Kırşehir'in ayıbıdır"

Mumcu’nun ölüm yıl dönümü anısına basın anıtı önünde yapılan törende konuşan CHP İl Başkanı Baran Genç, “Cumhuriyetin yılmaz savunucusu Uğur Mumcu’nun katillerinin net olarak hala bulunamamış olması biz sevenlerini esas üzen konudur. Anıt ise dönemin belediye başkanı Cahit Gürses ve belediye meclis üyelerinin kararı ile Uğur Mumcu Basın Anıtı olarak yaptırılmış daha sonrasında ki dönemlerde ise anıtın tabelasından Uğur Mumcunun ismi çıkartılmıştır. Bize göre Mumcu bir basın şehididir. İsmini anıttan silmek Kırşehir’in ayıbıdır. Yeniden ismin verilmesi gündeme alınmasına rağmen AK Parti ve MHP tarafından reddedilmiştir” dedi.

Anma töreninde Eğitimİş Üyeleri ve CHP tarafından anıta karanfil ve kalem de bırakıldı.

KIRŞEHİR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

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