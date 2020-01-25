Meteorolojiden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması

– Dünya Meteoroloji günü 2020 yılı fotoğraf yarışmasının teması iklim ve su olarak belirlendi.

1873 yılında 'Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı' olarak kurulan 23 Mart 1950 yılında bugünkü adını alan 'Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)', her yılın 23 Mart gününü 'Dünya Meteoroloji Günü' olarak kutlamakta. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününün 2020 yılı için belirlediği tema ise 'İklim ve Su'. profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmanın birincisi 3 bin 500 lira ikincisi 3 bin lira üçüncüsü ise 2 bin 500 lira ile ödüllendirilecek.

23 Mart dünya meteoroloji gününe özel düzenlenecek yarışmaya son katılım tarihi 6 Mart 2020 olarak açıklandı.

KIRŞEHİR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:23

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