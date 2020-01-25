Kırşehir Huder Başkanı Altaş’tan çağrı

– Kırşehir Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), Başkanı Bilgehan Altaş, deprem bölgesinde bulunan baro başkanlıklarına çağrı yaptı. Altaş, çağrısında; “Elazığ ve Malatya illeri ile birlikte depremden etkilenen bölge barolarına kayıtlı avukatların Kırşehir ve ilçelerinde bulunan duruşmalarına katılacağımızı bildiririz”dedi.

Kırşehir’de yer alan HUDER mensubu avukatların katılım sağlayacağı duruşmalara ücret talep etmeden girileceğini ifade eden Altaş, “Deprem yaralarını sarmak için mesleki alanımızda her Türk vatandaşı gibi gerekli çalışmaları hiç çekinmeden yapacağız. Kimimiz dua ile kimimiz maddi yardımları ulaştırarak kimimiz ise depremden etkilenmeyen bölgelerde çalışma ve işleri olan insanlara yardımcı olacak ve yaraların kısa sürede kapanmasına vesile olacağız”diye konuştu.

Deprem bilincinin oluşturulması ve vatandaş sorumluluğunun da arttırılması gerekliliğini belirten Altaş, devletle birlikte her vatandaşın duyarlılık kazanmasının önemli olduğunu acıların ise paylaşıldıkça azalacağını ifade etti.

KIRŞEHİR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:23

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