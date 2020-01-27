Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza

KIRŞEHİR'de kaçak avlanan 2 ton sazan balığıyla yakalanan 2 kişiye toplam 10 bin lira ceza kesildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. ile M.Ö. adlı şüphelilerin, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi. Jandarma takibe aldığı ikilinin bulunduğu 34 DR 6814 plakalı kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Kamyontin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi. A.Y. ve M.Ö.'ye ise Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 10 bin lira para ceza uygulandı.

Ele geçirilen 2 ton sazan balığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.



KIRŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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