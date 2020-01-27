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Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan: "Deprem, kardeşlikle altından kalkılacak meseledir"

İHA

SağlıkSen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamada, depremlerin kardeşlik ve birliktelik ruhu ile altından kalkılacak mesele olduğunu söyledi.

SağlıkSen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamada, depremlerin kardeşlik ve birliktelik ruhu ile altından kalkılacak mesele olduğunu söyledi.
Yücesan yaptığı açıklamada; "Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Tunceli ve Hatay’ın da bulunduğu birçok ilde deprem hissedildi. Allah’ın yeryüzündeki en büyük imtihanlarından biri olan deprem; ancak birlik, beraberlik ve kardeşlikle altından kalkılabilecek bir hadisedir. MemurSen ailesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve dahası için de yapmaya hazırız" dedi.

KIRŞEHİR

27 Ocak 2020 Pazartesi

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