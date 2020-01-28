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Uzaklaştırma kararı verilen husumetliye yumruk kamerada

DHA

KIRŞEHİR'de oturan Filiz E. (40) uzaklaştırma kararı aldırdığı Muzaffer Çalışır'a (34) sokakta arkasından yaklaşıp, ensesine vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Çalışır'a, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün hapis cezası verildi. Çalışır, duruma tepki gösterdi.
Filiz E., geçen yıl Ağustos ayında komşularıyla tartışırken kavgayı ayırmak için araya giren Muzaffer Çalışır ile de tartıştı. Filiz E., olayın ardından polis merkezine giderek Muzaffer Çalışır'dan kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma sonunda Muzaffer Çalışır'a, 3 ay süreyle Filiz E.'nin yanına yaklaşmama cezası verildi.
ENSESİNE VURDU
Filiz E., aralarında husumet oluşan Muzaffer Çalışır'ı, geçen 22 Ekim'de tarihi Uzun Çarşı'da bir iş yerinin önünde arkadaşlarıyla konuşurken gördü. Filiz E., arkasından yaklaşıp, Muzaffer Çalışır'ın ensesine yumruk attı. İkili arasında arbede yaşanırken, olayı uzaktan izleyen Filiz E.'nin ağabeyi Yılmaz E. de (42) gelerek, Muzaffer Çalışır'a müdahale etti. Filiz E.'nin Muzaffer Çalışır'ın ensesine vurması ve sonrasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
3 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ
Olayın ardından taraflar polis tarafından karakola götürülerek, ifadelerine başvuruldu. Muzaffer Çalışır, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi'ne yönelik kanun kapsamında 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Geçen 3 Ocak'ta cezaevine giren Çalışır, 3 gün sonra tahliye edildi.
'KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDA KALDIM'
Muzaffer Çalışır, Filiz E.'nin yanına gelip yumruk atmasına rağmen kendisine ihlal cezası verilmesine tepki gösterdi. Çalışır, akrabasının dükkanının önünde sohbet ederken kadının gelerek yumruk attığını anlatarak, "Arkamdan geçerken tacizde bulunduğunu duydum. Ben buna rağmen herhangi bir harekette bulunmadım. Sonra tekrar yine bana doğru gelirken arkam dönükken enseme vurduğunda neye uğradığımı şaşırdım. Kadın olduğundan dolayı herhangi bir müdahalede bulunmadım. Bu olayın öncesinde zaten takip ediliyormuşum. Kamera kayıtlarında da gözüküyor. O esnada ister istemez kendimi savunmak durumunda kaldım. Şu anda mağdur durumdayım. Bu olaydan dolayı evimde huzurum kalmadı" diye konuştu. 

KIRŞEHİR

28 Ocak 2020 Salı

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