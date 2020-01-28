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KAEÜ’si öğretim görevlileri atık balık derilerinden jelatin elde etti

İHA

KAEÜ’si öğretim görevlileri atık balık derilerinden jelatin elde etti

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlileri, atık balık derilerinden jelatin elde etti.
Bilimsel çalışmalarla adından söz ettiren ve yaptığı çalışmalarla katma değer üreten üniversitede, balık derisinden jelatin üretimi yapıldı. MühendislikMimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer ve Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünden Öğr. Gör. Şefik Tekle’nin hazırladığı çalışma, atık balık derilerinden elde ettikleri jelatin ile bölgedeki balık ve gıda üreticilerine örnek oldu.
Vücutta yapısal bir görev üstlenerek deri, kemik ve tendon gibi dokularda yüksek miktarda bulunan jelatin, kolajenden elde edilen bir protein olarak genellikle ucuz olmasından dolayı domuz derisinden elde ediliyor.
Önemli bir gıda katkı maddesi olan jelatin aynı zamanda ilaç, kozmetik, fotoğraf, boya ve tarım ilaçları gibi çeşitli teknolojik ürünlerin üretiminde de kullanılıyor.
Balık derisinden jelatin üretimine ilişkin yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren MühendislikMimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer, “Balık derisinden ürettiğimiz jelatinlerin domuz derisinden üretilen jelatine göre daha ucuz, daha sindirilebilir ve esansiyel amino asit alımının daha kolay olduğunu yaptığımız çalışmalarla belirledik” dedi.
Üretime yönelik veri hazırlama süreçlerinin tamamlandığı çalışmada teknoloji transfer edilme aşamasına gelindi.

KIRŞEHİR

28 Ocak 2020 Salı

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