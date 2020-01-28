KIRŞEHİR-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde bir sürücünün ölü domuzu aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki gösterildi.

Kırşehir-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde 2 gün önce yaşanan olayda, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobilin çarptığı domuz telef oldu. Olay sırasında yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü ölü domuzu aracının arkasına bağladı. 06 HUY 22 plakalı otomobil sürücüsü ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi. Bu anlar ise bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşın, "Görüyorsunuz bakın. Uyardık kendisini. Güya köpeğine götürüyormuş. Nereye koyayım diyor" dediği duyuldu.

Görüntüleri inceleyen Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.



KIRŞEHİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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