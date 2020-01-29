Kızılay Kırşehir Şubesinden deprem bölgesine insani yardım yola çıktı

– Kızılay Kırşehir Şubesinden deprem bölgesi Elazığ ve Malatya için hazırlanan insani yardım yola çıktı.

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, “Devletimiz refleks göstererek hemen deprem bölgesine ulaştı. Bizler de Kırşehirliler olarak yaşanan insani duruma duyarsız kalamazdık” dedi.

Ülkemizin birlikteliğe ihtiyacının olduğu günlerde Kırşehir’de sarmal görevini bizler de üstlendik diyen Yavuz, açıklamasında; “Memleketimize Allah böyle felaketler yaşatmasın. Kırşehirliler olarak devletimizin ve Elazığ ile Malatya’da yaşayan kardeşlerimize hazırlanan yardım kolileri ile yardımcı olacağız. Depremzelerin daima yanında olacağız. Birliktelik içerisinde olmalıyız” diye konuştu.

Kırşehir’den deprem bölgesine battaniye, un, meyve suyu, su ve temel ihtiyaçların kullanılacağı koliler hazırlandı. Yardımlar Kızılay gönüllüleri tarafından deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

KIRŞEHİR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

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