KAEÜ’si öğrencileri, Taekwondo Şampiyonasından Madalyalarla Döndü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, 12 – 16 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Büyükler Taekwondo Şampiyonasında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, 3 madalya aldı.

Ankara Taha Akgül Salonunda gerçekleşen müsabakalarda öğrencilerden Kadınlar 49 Kilogramda mücadele eden Merve Dinçer birinci, 67 kilogramda mücadele eden Kübra Kıyı ikinci ve yine 73 Kilogramda mücadele eden Huri Korkut ikinci oldu.

Erkeklerde ise 63 kilogramda mücadele eden Ferhatcan Kavurat birinci olurken Hakan Reçber de 68 kilogramda birinci oldu. KAEÜ’si öğrencileri müsabakadan üç altın ve iki gümüş madalya ile döndü.

KIRŞEHİR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

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