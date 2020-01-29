Kırşehir, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde zirkonyum kaplama tedavisi hizmeti verilmeye başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırşehir, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde zirkonyum kaplama tedavisi hizmeti verilmeye başlandı

İHA

Kırşehir, Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde zirkonyum kaplama tedavisi verilmeye başlandı.

Kırşehir, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde zirkonyum kaplama tedavisi hizmeti verilmeye başlandı

Kırşehir, Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde zirkonyum kaplama tedavisi verilmeye başlandı.
2020 yılı itibariyle zirkonyum diş kaplama tedavisi hizmeti verilmeye başlanması ile ilgili Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Zirkonyum; estetik, sağlam, doğal ve yüksek kaliteye sahip bir alaşım olması nedeniyle diş hekimleri tarafından sıklıkla tercih edilmektedir"denildi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle;
"Zirkonyum, diğer malzemelerin aksine hem ışık geçirgenliği yüksek hem de basınca dayanıklı bir maddedir. Bu sayede arka ve ön dişler için oldukça uygundur. Dişlerdeki renklenmeler ya da diş beyazlatma işlemlerinden sonuç alınamaması durumunda zirkonyum kaplama tedavisi uygulanabilir. Ayrıca metal destekli köprülerde ve kırık dişlerin tedavisinde de zirkonyum ideal bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
İlerleyen yaş ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle dişler beyazlığını ve dayanıklılığını kaybedebilir. Yine diş çürükleri ve kırıkları nedeniyle de sağlıksız bir ağız yapısı oluşabilir. Dişlerinin eski görünümünü ve sağlığını kazanmasını isteyenler için ise estetik diş hekimliği çeşitli seçenekler sunmaktadır. Zirkonyum kaplama bu seçenekler arasından en avantajlı olanlardan birisidir. Metal kaplamaların yerini alan zirkonyum diş kaplamaları, özellikle dişlerinin doğal bir görünüme sahip olmasını isteyenler için ideal bir seçenektir."

KIRŞEHİR

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAEÜ’si öğrencileri, Taekwondo Şampiyonasından Madalyalarla Döndü
YEREL HABERLER KAEÜ’si öğrencileri, Taekwondo Şampiyonasından ...
Kızılay Kırşehir Şubesinden deprem bölgesine insani yardım yola çıktı
YEREL HABERLER Kızılay Kırşehir Şubesinden deprem bölgesine insani ...
Ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi
YEREL HABERLER Ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi
KAEÜ’si öğretim görevlileri atık balık derilerinden jelatin elde etti
YEREL HABERLER KAEÜ’si öğretim görevlileri atık balık derilerinden ...
Uzaklaştırma kararı verilen husumetliye yumruk kamerada
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı verilen husumetliye yumruk ...
Tokat attı çarşı karıştı Kırşehir’de bir kadının, telefonla uğraşan erkeğin ensesine tokat atması sonucunda kavga çıktı Çıkan kavgada kadının eline aldığı kürekle erkeğe saldırması saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Tokat attı çarşı karıştı Kırşehir’de bir kadının, ...
Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan: "Deprem, kardeşlikle altından kalkılacak meseledir"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin ...
Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza
Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza
Amatör maçta 11 sarı 2 kırmızı kart çıktı Seyirci, stada alkol kontrolü ile alındı
YEREL HABERLER Amatör maçta 11 sarı 2 kırmızı kart çıktı Seyirci, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X