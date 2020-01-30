Kaman Belediyesi, "Ceviz Yetiştiriciliği Projesi" protokolü imzaladı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde belediye ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nün ortak yürüttüğü, "Ceviz Fidanı Projesi"nin protokolü imzalandı.

Kaman Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi) Kaman Belediyesine aşılı ceviz fidanı üretimi yapacak. Bu yıl ilki gerçekleşecek fidan üretimi her yıl düzenli olarak sürdürülecek.

Protokol imza töreninde konuşan ilçe belediye başkanı Necati Çolak, Kaman ilçesinde yetiştirilen cevizi Türkiye'de tanıtmaya ve kaliteli ceviz üretimi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’de kabuklu meyve üretiminde önemli yere sahip olan Kaman cevizi meyvesi ve yaprakları sağlığa, kerestesi ekonomiye yarıyor. Meyvesi damar koruyucu, ishal kesici, mantar ve tümör tedavilerinde faydalı cevizin yaprağı da sindirim kolaylığı sağlıyor, iştah açıyor. Ceviz kerestesi mobilya sektöründe kıymetli kabul ediliyor, kökleri boya üretiminde kullanılıyor.

KIRŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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