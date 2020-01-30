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AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: “Su kesintisi olmaması için “Su Artıma Tesisi” yapımı devam ...

İHA

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: “Su kesintisi olmaması için “Su Artıma Tesisi” yapımı devam ediyor”

– Kırşehir’de, su kesintisi olmaması ve kaliteli su içimi sağlamak adına DSİ tarafından yapımı üstlenilen “Su Arıtma Tesisi”nin yapımının devam ettiğini AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli açıkladı.
Milletvekili Kendirli açıklamasında, “Millete, hizmet etme yolunda 2023 hedeflerine adım adım ilerliyoruz. Hükümet yatırımları ülkemizde olduğu gibi ilimizde de devam ediyor. Kırşehir’e ilave içme suyu temini amacıyla Devlet Su İşleri tarafından yeni açılacak 5 adet yeni kuyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi ihalesinin 2019’un son aylarında yapıldı. Tesislerin 2021’de hizmete girecek”dedi.
Milletvekili Kendirli, Kırşehir’e ilave içme suyu temini amacıyla inşasına başlanan içme suyu arıtma tesisinin yapımının hızla sürdüğünü belirterek, “Kırşehir’de hemşerilerimize kaliteli su içirmek ve hiç bir zaman su kesintisi yaşatmamak için içme suyu arıtma tesisimizin yapımı hızla devam ediyor. Su hayattır ve biz vatandaşımıza en kaliteli ve en güzel hayatı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.
Yeni açılacak kuyular ile arıtma tesisinin günlük 21 bin 600 metreküp kapasiteye sahip olacağını ve ihale bedelinin yaklaşık 40 milyon lira olduğunu belirten Kendirli, Ekim 2019’da inşasına başlanan tesisin, bu yıl yapımına devam edilerek, en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Kırşehir’in su kaynaklarını vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda kullanmak ve şehir merkezine ilave su temini için yeni açılacak kuyuların önemli olduğuna dikkati çeken Kendirli, “Amacımız Kırşehir’de, hemşerilerimize kaliteli su içirmek ve hiç bir zaman su kesintisi yaşatmamak. Su hayattır ve biz vatandaşımıza en güzel hayatı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye belirtti.

KIRŞEHİR

30 Ocak 2020 Perşembe

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