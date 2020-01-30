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Savcılı barajından 25 kiloluk sazan balığı çıktı

İHA

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Barajı'nda, balıkçı tarafından yakalanan 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşırttı.

Savcılı barajından 25 kiloluk sazan balığı çıktı

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Barajı’nda, balıkçı tarafından yakalanan 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşırttı.
Merkeze bağlı Savcılı Barajı’nda balıkçıların oltasına takılan 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri hayrete düşürdü. Güçlükle baraj kenarına çekilen 25 kiloluk aynalı sazan balığı, hem görüntüsü hem de ağırlığıyla dikkat çekti.
Barajda, ilk defa böyle büyük bir balık yakaladıklarını belirten balıkçı Hayati Demirel, oltaya takılan 25 kiloluk balığı sudan çıkartmak için epey uğraş verdiklerini, barajda ilk defa böyle büyük bir balık yakaladıklarını söyledi.

KIRŞEHİR

30 Ocak 2020 Perşembe

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