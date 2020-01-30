Jandarma'dan kaçak sigara ve içki operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Mucur ilçesinde 600 paket kaçak sigara ve içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre Mucur ilçesi Kurugöl mevkinde alınan ihbar sonrası jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 62 plakalı otobüste yapılan aramalar sonucunda K.A., isimli şahsa ait 600 paket kaçak sigara, 7 şişe kaçak olduğu belirlenen viski ele geçirildi. Jandarma birimleri tarafından gözaltına alınan K.A., adli mercilere sevk edildi.
KIRŞEHİR
30 Ocak 2020 Perşembe
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