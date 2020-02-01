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Kar yağışıyla Kırşehir’de kartpostallık görüntüler oluştu

İHA

Kar yağışıyla Kırşehir’de kartpostallık görüntüler oluştu

– Kırşehir’in Kaman ilçesinde yer alan Japon Bahçesi, kar yağışı ile oluşan kış manzarası ile büyülüyor. Kırşehir’den ve ilçe merkezinde karın yağması ile Japon Bahçesi, oluşturduğu manzara ile ziyaretçilerin odak noktası haline geldi.
Çağırkan köyündeki Japon Bahçesi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü. Japonya Orta Doğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına yaptırılan Japon Bahçesinde, kar yağışıyla fotoğrafçılar için eşi bulunmaz manzaralar oluştu. Haftasonu ailesi ile kaçamak yapmak istediklerini belirten Zeynep Altan, bahçede oluşan manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.
Kırşehir’den kar manzarası seyretmek için bahçeye geldiğini ifade eden Esma Altan ise “Kırşehir’den geliyorum buraya ilk defa geldim çok beğendik burayı kar manzarası ile görmek istedik inşallah yazınki halini de görmek istiyoruz” dedi.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, çevre il ve ilçelerde yeni evli çiftlerin düğün fotoğrafı çektirme mekanı olarak da ilgi görüyor. Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki ağaç ve göletler de yer alıyor. Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından 'En İyi Yeşil Tasarım' ödülü alan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde yer alan Japon bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçe olma özelliği taşıyor.
Kırşehir'de, kent merkezi ile Kervansaray Dağları beyaz örtüye gece saatlerinden itibaren büründü. Köylere yoğun şekilde kar yağarken İl Özel İdaresi ekipleri, 8 grayder, 5 kepçe, 6 kamyon, 7 pikap araç ve 40 personelle olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını yürütüyor.

KIRŞEHİR

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:44
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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