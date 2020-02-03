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Seyfe Gölü'ndeki kuşlar objektiflere yansıdı

DHA

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü'ne gelen flamingo ve turnagiller objektiflere yansıdı.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü'ne gelen flamingo ve turnagiller objektiflere yansıdı.
Mucur ilçesinde bulunan ve son zamanlarda etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Seyfe Gölü'ne flamingo ve turnagiller akın etti. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında yaptığı açıklamada, "Allı ve telli turnalar özel bir şov yaptı. Bu şova ördekler, angıtlar ve kazlar da eşlik etti. Bu görsel şölenle kuşlar Seyfe Gölü ve sulak alanların önemini hatırlattı" dedi.
Çetiner, Seyfe Gölü'nün 10 bin 700 hektarlık alanla Türkiye'deki 135 sulak alandan biri olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de üç ve üzeri koruma sınıfına sahip 4 sulak alan var. Seyfe Gölü bunlardan biri. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla Seyfe hak ettiği değere ulaşmalıdır" diye konuştu.
 

KIRŞEHİR

31 Ocak 2020 Cuma

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