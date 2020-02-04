Rektör Karakaya, 35. yılını tamamlayan personele teşekkür plaketi takdim etti

– Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 35. Yılını dolduran personele teşekkür plaketi takdim etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen törende Rektör Karakaya’ya, Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük de eşlik etti.

Görevde 35 yılını dolduran personeli ile bir süre sohbet eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.

Kurum personeli ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve tüm personelin her ihtiyacında yanında olduklarını söyleyen Rektör Karakaya, konuşmasında, “Bir personelin çalıştığı kuruma aidiyet beslemesi bizim için çok önemli. Sizler de 30 yılı aşkındır hem kamu hizmetinde hem de üniversitemizde çalışarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine aidiyet duygusuyla bağlısınız. Göstermiş olduğunuz özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi adına hepinize teşekkür ederim”dedi.

KIRŞEHİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.