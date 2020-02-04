Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de operasyon DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıstan 1'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şehir merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen polis, Irak ve Suriye uyruklu B.H.A.B., S.i.A.B., K.H.A.B., Ş.K.A.B., D.J.A.B., S.Z.A.B., ve Y.Z.J.A.B.'yi ikametlerinde gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir elBağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden Y.Z.J.A.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 6 kişi ise serbest bırakılarak Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

KIRŞEHİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.