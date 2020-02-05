Kırşehir'de Ebubekir El Bağdadi'nin akrabalarına DEAŞ operasyonu

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KIRŞEHİR'de, DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin akrabası olduğu iddia edilen 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye uyruklu B.H.A.B., S.i.A.B., K.H.A.B., Ş.K.A.B., D.J.A.B., S.Z.A.B. ve Y.Z.J.A.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ'ın öldürülen terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin akrabası olduğu iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z.J.A.B. tutuklanırken, diğer 6 sanık serbest bırakılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



KIRŞEHİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:17

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