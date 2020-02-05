Yağmurdan dolayı çöken kerpiç evde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

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– Kırşehir’de, şiddetli yağışın etkisi ile kerpiç ev hasar gördü. Bir bölümü çöken evden AFAD ekipleri, mahsur kalan 1 kişiyi çıkarttı.

Yağışın etkisine dayanamayan 2 katlı kerpiç evin oturma odasının duvarı çöktü. Evin içinde mahsur kalan Başar A. (45), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bağbaşı Mahallesi Çekiç Ali Caddesinde bulunan 2 katlı bir kerpiç evde meydana gelen olayda Başar A.’ya ait ikinci katında bulunan oturma odasının duvarı yağmurun etkisine dayanamayarak çöktü. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polise haber verdi. Ekiplerin çalışması sonucu Başar A. çöken evden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ayakta tedavi edilen Başar A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağmur nedeniyle çöken kerpiç ev ise kullanılamaz hale geldi.

KIRŞEHİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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