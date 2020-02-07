Kırşehir Belediyesi, Yenimahalle 5. Bilim Şenliğine destek verdi

– Ankara, Yenimahalle Belediyesi tarafından 5.’si düzenlenen bilim şenliğine Kırşehir Belediyesi ve Kent Konseyi de katılım sağlayarak destek verdi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ile birlikte Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar ve Kırşehir Kent Konseyi Çalışma Gurupları temsilcileri katıldı.

Nazım Hikmet Ran’a ait “Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar” adlı şiiri şenlik açılışında seslendiren Belediye Başkanı Ekicioğlu, çocukların geleceğimiz olduğunu ve onlara güzel bir dünya bırakılması gerektiğini söyledi.

Programda; Kırşehir yöresel halk oyunları ekiplerinin yanı sıra yöresel sanatçılar ve davulzurna ekibi de gösteri sundu.

KIRŞEHİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:14

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