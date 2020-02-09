CHP'li Kaya: “İsrail’e boyun büküldüğü sürece Filistin özgürleşemez”

– Kırşehir’de CHP 37. Olağan Kongresinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “İsrail’e boyun büküldüğü sürece Filistin özgürleşemez” dedi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen 37. Olağan kongrede Baran Genç, tek aday olarak Kırşehir İl Başkanı seçildi.

Divan oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen ve çok sayıda partili katıldı.

Referandumla Türkiye’de barıştan yana olanların bir araya geldiğini anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “Eğer, CHP’yi yaşatacaksak Cumhuriyeti yaşatacağız. Cumhuriyeti yaşatabilmek için bir sevdanız olmalı bu sevda ise Türkiye sevdası. Oyuncak haline gelecek bir Cumhuriyet yok. Herkes aklını başına toplasın. ABD’yi de, Rusya’yı da, emperyalist güçleri de bu topraklardan kovalı yüz yıl oldu. İsrail’e boyun eğdiğimiz sürece Filistin özgürleşemez” diye konuştu.



"25 yıl sonra herkes omuz omuza"

Kırşehir’de 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilen Selahattin Ekicioğlu, “İmkansız denilen şeyleri başardık ve yerelde iktidar olduk. Birlik içerisinde olarak ve inanarak başaramayacağımız şey yoktur. Cumhuriyetimize ve bize kattığı değerlere sahip çıkarak Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Kongrede 134 delege oy kullandı. Baran Genç, tek aday olarak Kırşehir İl Başkanı seçildi.

KIRŞEHİR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:12

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